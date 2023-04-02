Карта бойових дій на 02.04.2023 – ситуація на фронті

Квітень, 02 в 6:17

На 403-ту добу повномасштабної війни найбільш запеклі бої точаться за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Загалом протягом доби українські захисники відбили понад 70 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 02.04.2023

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особового складу ‒ близько 174 550 (+560),

танків ‒ 3 618 (+2),

бойових броньованих машин ‒ 6 986 (+5),

артилерійських систем – 2 687 (+4),

реактивних систем залпового вогню – 527,

засобів протиповітряної оборони ‒ 279,

літаків – 306,

гелікоптерів – 291,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 249 (+1),

крилатих ракет ‒ 911,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 537 (+9),

спеціальної техніки ‒ 296.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 403-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.