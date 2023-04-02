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Факты / Україна

Минус 560 оккупантов и более 20 единиц техники: потери РФ за сутки

Бедрак Виктория, редактор ленты
Втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 174 550 своих военных, из них 560 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери захватчиков с 24.02.22 по 02.04.23:

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  • танков — 3618 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 6986 (+5) ед,
  • артиллерийских систем — 2687 (+4) ед,
  • РСЗО — 527 (+0) ед,
  • средств ПВО — 279 (+0) ед,
  • самолетов — 306 (+0) ед,
  • вертолетов — 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2249 (+1),
  • крылатых ракет — 911 (+0),
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5537 (+9) ед,
  • специальной техники — 296 (+0).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 403-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
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