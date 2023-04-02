Минус 560 оккупантов и более 20 единиц техники: потери РФ за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 174 550 своих военных, из них 560 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери захватчиков с 24.02.22 по 02.04.23:
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- танков — 3618 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 6986 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 2687 (+4) ед,
- РСЗО — 527 (+0) ед,
- средств ПВО — 279 (+0) ед,
- самолетов — 306 (+0) ед,
- вертолетов — 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2249 (+1),
- крылатых ракет — 911 (+0),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5537 (+9) ед,
- специальной техники — 296 (+0).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 403-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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