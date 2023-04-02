Мінус 560 окупантів та понад 20 одиниць техніки: втрати РФ за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 174 550 своїх військових, з них 560 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати загарбників з 24.02.22 по 02.04.23:
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- танків ‒ 3618 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6986 (+5) од,
- артилерійських систем – 2687 (+4) од,
- РСЗВ – 527 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 279 (+0) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2249 (+1),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5537 (+9) од,
- спеціальної техніки ‒ 296 (+0).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 403-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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