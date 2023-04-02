Квітень, 02 в 8:28

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 174 550 своїх військових, з них 560 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати загарбників з 24.02.22 по 02.04.23:

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танків ‒ 3618 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6986 (+5) од,

артилерійських систем – 2687 (+4) од,

РСЗВ – 527 (+0) од,

засобів ППО ‒ 279 (+0) од,

літаків – 306 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2249 (+1),

крилатих ракет ‒ 911 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5537 (+9) од,

спеціальної техніки ‒ 296 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 403-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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