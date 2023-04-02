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Факти / Україна

Мінус 560 окупантів та понад 20 одиниць техніки: втрати РФ за добу

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Втрати РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 174 550 своїх військових, з них 560 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати загарбників з 24.02.22 по 02.04.23:

Зараз дивляться
  • танків ‒ 3618 (+2) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 6986 (+5) од,
  • артилерійських систем – 2687 (+4) од,
  • РСЗВ  – 527 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 279 (+0) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2249 (+1),
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5537 (+9) од,
  • спеціальної техніки ‒ 296 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 403-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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