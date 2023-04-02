Более 70 отраженных атак: РФ непрерывно штурмует районы Бахмута, Авдеевки и Марьинки
Украинские защитники на протяжении суток отбили более 70 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Наиболее ожесточенные бои идут за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка, сообщили 2 апреля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Так, на Лиманском направлении 1 апреля российские войска безуспешно наступали южнее Кременной и Верхнекаменского.
Не прекращают оккупанты штурмовать, пытаясь взять под полный контроль, Бахмут на одноименном направлении.
Военнослужащие Сил обороны отбили там более 25 вражеских атак.
Также за сутки украинские защитники отбили атаки армии РФ в районе населенных пунктов Богдановка и Предтечино.
Не увенчалось успехом у захватчиков наступление в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Северное, Водяное, Першотравневое и Марьинка Донецкой области, что на Авдеевском и Марьинском направлениях.
Накануне только возле Марьинки и Авдеевки украинские защитники отбили более 20 вражеских атак.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 403-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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