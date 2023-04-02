Апрель, 02 в 7:38

Украинские защитники на протяжении суток отбили более 70 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Наиболее ожесточенные бои идут за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка, сообщили 2 апреля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Так, на Лиманском направлении 1 апреля российские войска безуспешно наступали южнее Кременной и Верхнекаменского.

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Не прекращают оккупанты штурмовать, пытаясь взять под полный контроль, Бахмут на одноименном направлении.

Военнослужащие Сил обороны отбили там более 25 вражеских атак.

Также за сутки украинские защитники отбили атаки армии РФ в районе населенных пунктов Богдановка и Предтечино.

Не увенчалось успехом у захватчиков наступление в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Северное, Водяное, Першотравневое и Марьинка Донецкой области, что на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Накануне только возле Марьинки и Авдеевки украинские защитники отбили более 20 вражеских атак.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 403-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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