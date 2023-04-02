Апрель, 02 в 18:47

В Хмельницком горсовете будет рассмотрен вопрос о прекращении пользования всеми земельными участками УПЦ МП.

Об этом сообщил городской голова Александр Симчишин в ответ на избиение священниками украинского военнослужащего.

– Московская ФСБешная агентура в виде УПЦ МП должна быть запрещена по всей стране. Тот антиукраинский шабаш, который проходит в последние дни в столице и избиение военного в Хмельницком должен стать железобетонным аргументом для Верховной Рады, чтобы проголосовать за законопроект о запрете: раз и навсегда запретить это ФСБешное гнездо. На внеочередной сессии мы прекратим использование всех земельных участков на территории общины. Инициируем также решение областного и районного советов, — сказал Симчишин.

Он призвал привлечь к уголовной ответственности всех, кто участвовал в избиении военного, а также к увольнению патрульных, которые составили протокол на него.

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При этом у храма, где избили военного, собрались люди и требуют священников объяснить свои действия.

Со своей стороны, первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин отметил, что нужно снизить градус конфликта и предоставить возможность соответствующим службам разрешить его.

– Мы не московиты и не будем уподобляться их путям разрешения конфликтных ситуаций. И как любые цивилизованные люди мы будем любые конфликты разрешать правовым и законным способом. Призываю снизить градус напряжения и предоставить возможность соответствующим службам разрешить возникший конфликт правовым способом, — сказал он.

При этом в комментарии Telegram-канала Бабель спикера Нацполиции Оксана Блищик сообщила, что правоохранители открыли уголовное производство по факту избиения военного в соборе Хмельницкого. Речь идет о части 2 статьи 296 УК (грубое хулиганство).

Напомним, что 2 апреля стало известно, что в одном из храмов Хмельницкого священнослужители УПЦ МП избили украинского военного.