Квітень, 02 в 18:47

У Хмельницькій міськраді розглянуть питання щодо припинення користування всіма земельними ділянками УПЦ МП.

Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин у відповідь на побиття священиками українського військовослужбовця.

– Московська ФСБешна агентура у вигляді УПЦ МП має бути заборонена у всій країні. Той антиукраїнський шабаш, який відбувається останніми днями в столиці й побиття військового у Хмельницькому мають стати залізобетонним аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати за законопроект про заборону: раз і назавжди заборонити це ФСБешне кубло. На позачерговій сесії ми припинимо користування усіма земельними ділянками на території громади. Ініціюємо також рішення обласної та районної рад, — сказав Симчишин.

Він закликав притягнути до кримінальної відповідальності усіх, хто брав участь у побитті військового, а також до звільнення патрульних, які склали протокол на нього.

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При цьому біля храму, де побили військового, зібралися люди і вимагають священників пояснити свої дії.

Зі свого боку перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зауважив, що потрібно знизити градус конфлікту та надати можливість відповідним службам розв’язати його.

– Ми не московити і не будемо уподібнюватися їх шляхам вирішення конфліктних ситуацій. І як будь-які цивілізовані люди ми будемо будь-які конфлікти розв’язувати у правовий і законний спосіб. Закликаю знизити градус напруги та надати можливість відповідним службам розв’язати конфлікт, який виник, у правовий спосіб, – сказав він.

При цьому у коментарі Telegram-каналу Бабель речниця Нацполіції Оксана Блищик повідомила, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побиття військового в соборі міста Хмельницького. Ідеться про частину 2 статті 296 ККУ (грубе хуліганство).

Нагадаємо, що 2 квітня в обласній раді повідомили, що в одному із храмів Хмельницького священнослужителі УПЦ МП побили українського військового.