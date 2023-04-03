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Факты / Україна

Увеличение вражеских кораблей в Черном море и обстрел Херсонщины. Какая ситуация на юге страны 3 апреля

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Кораблі України
Фото: УНИАН

Во время воздушной тревоги Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Угроза ракетных ударов остается высокой, также сохраняется минная опасность черноморского побережья.

Об этом сообщают в Оперативном командовании Юг.

– По состоянию на 13.00 в Черном море корабельная группировка состоит из 9 вражеских кораблей. Во время воздушной тревоги увеличено количество ракетоносителей — к двум предварительно присутствующим добавлена еще одна подводная лодка. Следовательно, общий залп Калибров может достигать 16, – говорится в сообщении.

В командовании рассказали, что функционирование зернового коридора осуществляется в плановом порядке.

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Также отмечается, за минувшие сутки осуществлено 20 обстрелов населенных пунктов Херсонщины и акватории Днепро-Бугского лимана.

– Повреждены несколько частных и многоквартирных домов, хозяйственных построек, в результате ночного обстрела погиб один человек, – рассказали в командовании.

Напомним, благодаря эффективным действиям Вооруженных сил Украины оккупанты уже чувствуют снарядный “голод” на Кинбурнской косе и уменьшают количество обстрелов оттуда по населенным пунктам Николаевщины.

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