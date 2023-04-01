Квітень, 01 в 12:08

Завдяки ефективним діям Збройних сил України окупанти вже відчувають снарядний “голод” на Кінбурнській косі та зменшують кількість обстрілів звідти по населених пунктах Миколаївщини.

Про це розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Ситуація стабілізується, оскільки наша продуктивна робота по Кінбурнській косі має хороші результати. Зокрема, за минулу добу жодного обстрілу навіть в акваторії Дніпровсько-Бузького лиману не було. Це говорить про те, що у ворога дійсно суттєвий голод боєприпасів на тій ділянці місцевості, – наголосила Гуменюк.

Зараз дивляться

Вона пояснила, що українські військові намагаються взяти під контроль не лише частини Кінбурнського півострова, а й його сполучення з материковою Україною, через яке окупанти намагаються перекидати боєприпаси та озброєння. Саме тому ворогу стає важко підтягувати резерви на Кінбурнську косу.

Гуменюк уточнила, що після відпрацювання ЗСУ західна частина Кінбурнської коси “вже досить пустинна”. Водночас ближче до материкової частини України окупанти “ще ховаються за місцевим населенням”.

Тож робота українських воїнів на тій ділянці триває.

– Робота продовжується. Впевнена, що дуже скоро ми зможемо говорити про дуже позитивні результати, – зазначила Гуменюк.

Кінбурнська коса – це піщана коса в Миколаївській області, яка є продовженням Кінбурнського півострова. Вона частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману.

Днями в Оперативному командуванні Південь повідомляли, що ЗСУ вдалося зачистити західну частину Кінбурнської коси, завдяки чому кількість обстрілів окупантів зменшилася.

Фото: Миколаївська обласна рада