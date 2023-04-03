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Факти / Україна

Збільшення ворожих кораблів у Чорному морі та обстріл Херсонщини. Яка ситуація на півдні країни 3 квітня

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Кораблі України
Фото: УНІАН

Під час повітряної тривоги Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Загроза ракетних ударів залишається високою, також зберігається мінна небезпека чорноморського узбережжя.

Про це повідомляють в Оперативному командуванні Південь.

– Станом на 13:00 в Чорному морі корабельне угруповання складається з девʼяти ворожих кораблів. Під час повітряної тривоги збільшено кількість ракетоносіїв – до двох попередньо присутніх додано ще один підводний човен. Відтак, загальний залп Калібрів може сягати 16, – йдеться у повідомленні. 

В ОК розповіли, що функціонування зернового коридору здійснюється в плановому порядку.

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Також зазначається, за минулу добу ворог здійснив 20 обстрілів населених пунктів Херсонщини та акваторії Дніпро-Бузького лиману.

– Пошкоджено кілька приватних та багатоквартирних будинків, господарчих споруд, внаслідок нічного обстрілу загинула одна людина, – розповіли у командуванні.

Нагадаємо, завдяки ефективним діям Збройних сил України окупанти вже відчувають снарядний “голод” на Кінбурнській косі та зменшують кількість обстрілів звідти по населених пунктах Миколаївщини.

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