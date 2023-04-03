Ни одна страна не сталкивалась с таким нашествием ракет: почему украинская ПВО лучшая в мире

Апрель, 03 в 16:12

Украинской системе ПВО аплодирует весь мир, поскольку нашим военным иногда удается из устаревшего советского вооружения сбивать 90% и более воздушных целей.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— На нас все учатся! На нас смотрит с восторгом весь мир, аплодируют системе ПВО еще 1970-х годов… Мы противостоим ракетам по $11 млн за штуку. Ни одна страна мира не сталкивалась с таким нашествием ракет разного типа. Если же удается сбивать 90% и более, это определенно можно считать победой в противовоздушном бою, — объяснил он.

По его словам, эксперты говорят, что даже если сбивается 30% — это уже успех.

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— А чтобы было 100% сбития, нужно больше западного вооружения, надо заменить весь старый арсенал техники — другого выхода нет! — добавил Игнат.

По состоянию на 3 апреля угроза ракетных ударов РФ остается высокой, поскольку в частности в Черном море корабельная группировка состоит из девяти вражеских кораблей. Среди них два надводных и один подводный ракетоносители общим залпом до 16 Калибров.

Фото: ВС ЗСУ