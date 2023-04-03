Жодна країна не стикалася з такою навалою ракет: чому українська ППО найкраща у світі
Українській системі ППО аплодує весь світ, оскільки нашим військовим інколи вдається із застарілого радянського озброєння збивати 90% і більше повітряних цілей.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
– На нас всі вчаться! На нас дивиться із захватом весь світ, аплодують системі ППО ще 1970-х років… Ми протистоїмо ракетам по $11 млн за штуку. Жодна країна світу не стикалася з такою навалою ракет різного типу. Якщо ж вдається збивати 90% і більше, це безумовно можна вважати перемогою у протиповітряному бою, – пояснив він.
За його словами, експерти кажуть, що навіть якщо збивається 30% – це вже успіх.
– А щоб було 100% збиття, потрібно більше західного озброєння, треба замінити весь старий арсенал техніки – іншого виходу немає! – додав Ігнат.
Станом на 3 квітня загроза ракетних ударів РФ залишається високою, оскільки зокрема у Чорному морі корабельне угруповання налічує девʼять ворожих кораблів. Серед них два надводних та один підводний ракетоносії загальним залпом до 16 Калібрів.
Фото: ПС ЗСУ