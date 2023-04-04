Столтенберг призывает союзников предоставлять Украине €500 млн в год — Bloomberg

Апрель, 04 в 9:30

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг просит страны-члены Альянса выделять 500 миллионов евро в год для помощи Украине.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Указано, что Столтенберг хочет, чтобы союзники увеличили взносы в фонд Комплексного пакета помощи Украине, который включает краткосрочную помощь, в частности, топливо, защитное снаряжение и средства противодействия беспилотникам.

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Пакет также направлен на предоставление Украине долгосрочной поддержки, чтобы помочь модернизировать вооруженные силы и соответствовать стандартам оперативной совместимости НАТО.

Помощь Украине в переходе на стандарты НАТО также может помочь союзникам обеспечить летальную поддержку благодаря поставке современного оружия, поскольку союзникам не хватает оружия советских времен, пишет издание.

Источники Bloomberg отмечают, что детали предложения генсека НАТО еще предстоит проработать.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал многолетнюю программу поддержки Украины.