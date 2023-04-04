Столтенберг закликає союзників надавати Україні €500 млн на рік – Bloomberg

Квітень, 04 в 9:30

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг просить країни-члени Альянсу виділяти 500 мільйонів євро на рік для допомоги Україні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Зазначено, що Столтенберг хоче, щоб союзники збільшили внески до фонду Комплексного пакета допомоги Україні, який охоплює короткострокову допомогу, зокрема, пальне, захисне спорядження і засоби протидії безпілотникам.

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Пакет також спрямований на надання Україні довгострокової підтримки, щоб допомогти модернізувати збройні сили та відповідати стандартам оперативної сумісності НАТО.

Допомога Україні в переході на стандарти НАТО також може допомогти союзникам забезпечити летальну підтримку завдяки постачанню сучасної зброї, оскільки союзникам не вистачає зброї радянських часів, пише видання.

Джерела Bloomberg зазначають, що деталі пропозиції генсека НАТО ще належить опрацювати.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував багаторічну програму підтримки України.