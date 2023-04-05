Карта бойових дій на 05.04.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Карта бойових дій в Україні на 05.04.2023
Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022-го до 5 квітня 2023 року:
- особовий склад ‒ близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 3 629 (+2);
- бойові броньовані машини ‒ 7 005 (+6);
- артилерійські системи – 2 707 (+10);
- РСЗВ – 532 (+4);
- засоби ППО ‒ 280;
- літаки – 306;
- гелікоптери – 291;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 283 (+6);
- крилаті ракети ‒ 911;
- кораблі/катери ‒ 18;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5 573 (+11);
- спеціальна техніка ‒ 299 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 406-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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