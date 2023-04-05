Квітень, 05 в 6:23

Карта бойових дій в Україні на 05.04.2023

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022-го до 5 квітня 2023 року:

особовий склад ‒ близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано;

танки ‒ 3 629 (+2);

бойові броньовані машини ‒ 7 005 (+6);

артилерійські системи – 2 707 (+10);

РСЗВ – 532 (+4);

засоби ППО ‒ 280;

літаки – 306;

гелікоптери – 291;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 283 (+6);

крилаті ракети ‒ 911;

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільна техніка та автоцистерни – 5 573 (+11);

спеціальна техніка ‒ 299 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 406-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.