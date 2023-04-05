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Факти / Україна

Карта бойових дій на 05.04.2023 – ситуація на фронті

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Карта бойових дій в Україні на 05.04.2023

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022-го до 5 квітня 2023 року:

  • особовий склад ‒ близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 3 629 (+2);
  • бойові броньовані машини ‒ 7 005 (+6);
  • артилерійські системи – 2 707 (+10);
  • РСЗВ – 532 (+4);
  • засоби ППО ‒ 280;
  • літаки – 306;
  • гелікоптери – 291;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 283 (+6);
  • крилаті ракети ‒ 911;
  • кораблі/катери ‒ 18;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5 573 (+11);
  • спеціальна техніка ‒ 299 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 406-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Зараз дивляться

Джерела: ISW, Генштаб ЗСУ
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