Апрель, 05 в 16:45

В среду, 5 апреля, президент Польши Анджей Дуда и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили исторические темы, которые в прошлом становились причинами острых споров.

Об этом Дуда рассказал на пресс-конференции в Варшаве. По его словам, президенты говорили “обо всем, что для нас важно”.

— Относительно прошлого, включая его сложные элементы, которые мы обсуждаем между собой, включая память, которую мы увековечим, отдавая дань всем тем, кто погиб, мы сможем построить братство между нашими нациями и в будущем. Поэтому между нами нет табу, — сказал президент Польши.

Также лидеры подняли важные исторические вопросы, которые “очень часто и сегодня являются раной во многих семьях”.

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— Я убежден, что мы с президентом будем проводить здесь спокойную, последовательную, добрую политику построения связей между нашими народами, в том числе и на политике памяти. Честной, надежной памяти, — сказал Дуда.

Глава Польши выразил надежду, что из-за “этой драматической ситуации”, в которой оказалась Украина, и благодаря тому, что связи между обоими народами стали более тесными, двум государствам удастся “построить большое будущее”.

Напомним, что сегодня Дуда отметил Зеленского высшей наградой Польши — орденом Белого Орла.

Источник: Европейская правда