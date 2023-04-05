Квітень, 05 в 16:45

У середу, 5 квітня, президент Польщі Анджей Дуда та український лідер Володимир Зеленський обговорили історичні теми, які в минулому ставали причинами гострих суперечок.

Про це Дуда розповів на пресконференції у Варшаві. За його словами, президенти говорили “про все, що для нас важливо”.

– Щодо минулого, включаючи його складні елементи, які ми обговорюємо між собою, включаючи пам’ять, яку ми увічнимо, віддаючи данину всім тим, хто загинув, ми зможемо побудувати братерство між нашими націями і в майбутньому. Тому між нами немає табу, – сказав президент Польщі.

Також лідери порушили важливі історичні питання, які “дуже часто й сьогодні є раною в багатьох родинах”.

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– Я переконаний, що ми з президентом будемо проводити тут спокійну, послідовну, добру політику побудови зв’язків між нашими народами, зокрема й на політиці пам’яті. Чесної, надійної пам’яті, – сказав Дуда.

Глава Польщі висловив сподівання, що через “цю драматичну ситуацію”, в якій опинилася Україна, та завдяки тому, що зв’язки між обома народами стали тіснішими, двом державам вдасться “побудувати велике майбутнє”.

Нагадаємо, що сьогодні Дуда відзначив Зеленського найвищою нагородою Польщі – орденом Білого Орла.

Джерело: Європейська правда