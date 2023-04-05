Высокая угроза ракетного удара: РФ увеличила до 40 количество Калибров в море

Апрель, 05 в 8:19

Россия вывела на боевое дежурство в Черное море до 15 кораблей, среди которых шесть ракетоносителей, в том числе два подводных. При максимальном снаряжении общий залп Калибров может достигать 40 ракет.

Поэтому в Оперативном командовании Юг предупреждают о чрезвычайно высокой угрозе ракетного удара.

— И хотя вполне вероятно, что снаряжены не все ракетоносители, к сигналам воздушной тревоги следует относиться ответственно и реагировать оперативно, — советуют военные.

По их словам, страна-агрессор может нанести точечные или комбинированные удары с использованием ракет различного типа базирования и дронов-камикадзе.

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Фото: Оперативное командование Юг