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Факти / Україна

Висока загроза ракетного удару: РФ збільшила до 40 кількість Калібрів у морі

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Корабель з Калібрами

Росія вивела на бойове чергування у Чорне море до 15 кораблів, серед яких шість ракетоносіїв, зокрема два підводні. При максимальному спорядженні загальний залп Калібрів може сягати 40 ракет.

Тому в Оперативному командуванні Південь попереджають про надзвичайно високу загрозу ракетного удару.

– І хоча цілком імовірно, що споряджені не всі ракетоносії, до сигналів повітряної тривоги варто ставитися відповідально і реагувати оперативно, – радять військові.

За їхніми словами, країна-агресор може завдати точкових або комбінованих ударів із використанням ракет різного типу базування та дронів-камікадзе.

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Фото: Оперативне командування Південь

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