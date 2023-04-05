Висока загроза ракетного удару: РФ збільшила до 40 кількість Калібрів у морі

Квітень, 05 в 8:19

Росія вивела на бойове чергування у Чорне море до 15 кораблів, серед яких шість ракетоносіїв, зокрема два підводні. При максимальному спорядженні загальний залп Калібрів може сягати 40 ракет.

Тому в Оперативному командуванні Південь попереджають про надзвичайно високу загрозу ракетного удару.

– І хоча цілком імовірно, що споряджені не всі ракетоносії, до сигналів повітряної тривоги варто ставитися відповідально і реагувати оперативно, – радять військові.

За їхніми словами, країна-агресор може завдати точкових або комбінованих ударів із використанням ракет різного типу базування та дронів-камікадзе.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 406-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Оперативне командування Південь