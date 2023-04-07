Бьют рекорды: оккупанты массово сдаются в плен из-за предстоящего контрнаступления ВСУ

Апрель, 06 в 23:13

В марте было зафиксировано рекордное количество обращений оккупантов в проект Хочу жить относительно добровольной сдачи в плен. Причина такого всплеска – ожидаемое контрнаступление ВСУ.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил представитель государственного проекта Хочу жить Виталий Матвиенко.

— В марте мы зафиксировали по сути рекорд – более 3000 обращений, что вдвое больше, чем в 2022 году. В октябре и декабре 2022 года мы в среднем фиксировали 1400-1500 ежемесячных обращений. В январе-марте количество выросло до 2500, — сказал Матвиенко.

Он добавил, что русские военные сдаются в плен по всей линии фронта как по одному, так и группами.

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По его словам, оккупанты сдаются в плен вместе с техникой, а некоторые образцы “интересной” российской тяжелой бронетехники уже работают против армии РФ на фронте.

Матвиенко говорит, что всплеск интереса к проекту связан с угрозой украинского контрнаступления.

– Он связан с ожидаемым контрнаступлением Вооруженных сил Украины, а также с увеличением потерь на фронте российских войск и ухудшением морально-психологического состояния непосредственно в самой армии РФ, – отметил представитель проекта.

Фото: ГУР