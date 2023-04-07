Б’ють рекорди: окупанти масово здаються у полон через майбутній контрнаступ ЗСУ

Квітень, 06 в 23:13

У березні було зафіксовано рекордну кількість звернень окупантів до проекту Хочу жити з приводу добровільного здавання у полон. Причина такого сплеску – майбутній контрнаступ ЗСУ.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив представник державного проекту Хочу жити Віталій Матвієнко.

– У березні ми зафіксували по суті рекорд – понад 3000 звернень, що вдвічі більше, ніж 2022 року. У жовтні та грудні 2022 року ми в середньому фіксували 1400-1500 звернень щомісяця. У січні-березні кількість зросла до 2500, – сказав Матвієнко.

Він додав, що російські військові здаються у полон по всій лінії фронту як по одному, так і групами.

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За його словами, окупанти здаються в полон разом із технікою, а деякі зразки “цікавої” російської важкої бронетехніки вже працюють проти армії РФ на фронті.

Матвієнко зазначає, що сплеск зацікавленості проектом пов’язаний із загрозою українського контрнаступу.

– Він пов’язаний з очікуваним контрнаступом Збройних сил України, а також зі збільшенням втрат на фронті російських військ і погіршенням морально-психологічного стану безпосередньо в самій армії РФ, – зауважує представник проекту.

Фото: ГУР