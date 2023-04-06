Коли умови та час будуть відповідними: Сі Цзіньпін висловив готовність зустрітися із Зеленським

Квітень, 06 в 16:46

Президент Китаю Сі Цзіньпін висловив готовність поговорити з главою української держави Володимиром Зеленським, коли час та умови будуть відповідними.

Про це під час прес-конференції у Пекіні заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що це “позитивний розвиток подій”.

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– Було цікаво почути, що голова Сі Цзіньпін підтвердив своє бажання поговорити, коли умови та час будуть відповідними, – заявила вона.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що обговорила з лідером Китаю питання щодо дзвінка Зеленському та закликала його зв’язатися з президентом України.

– Позиція Китаю є дуже важливою для Європейського Союзу. Китай, як член Ради безпеки ООН, має велику відповідальність. Ми очікуємо, що у випадку з Україною Китай відіграє свою роль у просуванні миру та справедливості, такого, який поважає суверенітет та територіальну цілісність України, – каже вона.

Фон дер Ляєн також заявила, що заохотила деякі принципи врегулювання кризи, які просуває Китай, зокрема, ті, що стосуються ядерної безпеки та зниження ризиків, і “заяву Китаю про неприйнятність загроз застосування ядерної зброї або її безпосереднього використання”.

Крім того, вона вкотре застерегла Пекін від передачі озброєнь Росії, пояснивши, що такі постачання вплинуть на відносини між Китаєм і Євросоюзом.