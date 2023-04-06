Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Коли умови та час будуть відповідними: Сі Цзіньпін висловив готовність зустрітися із Зеленським

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Зеленський, Сі Цзіньпінь

Президент Китаю Сі Цзіньпін висловив готовність поговорити з главою української держави Володимиром Зеленським, коли час та умови будуть відповідними.

Про це під час прес-конференції у Пекіні заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що це “позитивний розвиток подій”.

Зараз дивляться

– Було цікаво почути, що голова Сі Цзіньпін підтвердив своє бажання поговорити, коли умови та час будуть відповідними, – заявила вона.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що обговорила з лідером Китаю питання щодо дзвінка Зеленському та закликала його зв’язатися з президентом України.

– Позиція Китаю є дуже важливою для Європейського Союзу. Китай, як член Ради безпеки ООН, має велику відповідальність. Ми очікуємо, що у випадку з Україною Китай відіграє свою роль у просуванні миру та справедливості, такого, який поважає суверенітет та територіальну цілісність України, – каже вона.

Фон дер Ляєн також заявила, що заохотила деякі принципи врегулювання кризи, які просуває Китай, зокрема, ті, що стосуються ядерної безпеки та зниження ризиків, і “заяву Китаю про неприйнятність загроз застосування ядерної зброї або її безпосереднього використання”.

Читайте
На порядку денному “розбудова миру”. Сі Цзіньпін та Макрон зустрілись у Пекіні

Крім того, вона вкотре застерегла Пекін від передачі озброєнь Росії, пояснивши, що такі постачання вплинуть на відносини між Китаєм і Євросоюзом.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка