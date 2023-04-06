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Факты / Україна

Оккупанты укрепляются на Азовстали и расчищают дорогу к вертолетной площадке — Андрющенко

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Оккупанты укрепляются на Азовстали и расчищают дорогу к вертолетной площадке — Андрющенко

В Мариуполе оккупанты продолжают укреплять свои позиции. На этот раз они разбирают разрушенные проходные здания завода Азовсталь и планируют в дальнейшем укрепить здания.

Об этом в своем Telegram сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

– Центральные проходные Азовстали с Пост-моста. Оккупанты начали расчистку с последующим строительством укреплений.

Из-за работ по возведению фортификации любое движение автотранспорта через Пост-мост и Левобережную набережную остановлено уже трое суток, – написал он.

Андрющенко отметил, что именно через эти проходные наиболее удобная дорога к вертолетной площадке.

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