Оккупанты укрепляются на Азовстали и расчищают дорогу к вертолетной площадке — Андрющенко
В Мариуполе оккупанты продолжают укреплять свои позиции. На этот раз они разбирают разрушенные проходные здания завода Азовсталь и планируют в дальнейшем укрепить здания.
Об этом в своем Telegram сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
– Центральные проходные Азовстали с Пост-моста. Оккупанты начали расчистку с последующим строительством укреплений.
Из-за работ по возведению фортификации любое движение автотранспорта через Пост-мост и Левобережную набережную остановлено уже трое суток, – написал он.
Андрющенко отметил, что именно через эти проходные наиболее удобная дорога к вертолетной площадке.
Ранее мы рассказывали, что во временно оккупированном Мариуполе происходит жилищный рэкет, в частности 665 частных домов марионеточная власть готовится признать такими, что якобы не имеют владельцев, а затем отдать под размещение прокремлевских военных и чиновников.