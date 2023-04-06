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Факти / Україна

Кожна операція вираховується з калькулятором. Резніков пояснив, скільки техніки потрібно Україні для деокупації територій

Наталія Кулик, Журналістка Факти ICTV
Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що планування Генштабом операцій залежить від кількості зброї, яка потрібна ЗСУ, а також від можливості партнерів її надати.

Про це, як повідомляє кореспондент Фактів ICTV, Резніков заявив під час заходу з презентації Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 БМП та 500 гаубиць.

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– Залужний мав на увазі один з напрямків однієї з операцій. Кожна операція з калькулятором вираховується, і йдеться не лише про танки, а й про броньовані бойові машини, снаряди, гармати тощо, – сказав міністр.

Резніков наголосив, що кожен підрозділ, який буде задіяний у контрнаступі, буде забезпечений.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що українське командування та Сили оборони готують контрнаступ, однак оборонне відомство не може розкривати усіх планів, адже ворог уважно за цим стежить.

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