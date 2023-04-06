Окупанти укріплюються на Азовсталі та розчищають дорогу до гвинтокрильного майданчика – Андрющенко

Квітень, 06 в 13:41

У Маріуполі окупанти продовжують укріплювати свої позиції. На цей раз вони розбирають зруйновані прохідні будівлі заводу Азовсталь та планують надалі укріпити будівлі.

Про це у своєму Telegram повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Центральні прохідні Азовсталі з Пост-мосту. Окупанти почали розчищування з подальшим будівництвом укріплень. Через роботи по зведення фортифікації будь-який рух автотранспорту через Пост-мост та Лівобережну набережну зупинено вже три доби, – написав він.

Андрющенко зазначив, що саме через ці прохідні найбільш зручна дорога до гвинтокрильного майданчика.

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Раніше ми розповідали, що у тимчасово окупованому Маріуполі відбувається житловий рекет, зокрема 665 приватних будинків маріонеткова влада готується визнати такими, що начебто не мають власників, а потім віддати під розміщення прокремлівських військових та чиновників.