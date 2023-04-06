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Факти / Україна

Окупанти укріплюються на Азовсталі та розчищають дорогу до гвинтокрильного майданчика – Андрющенко

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Окупанти укріплюються на Азовсталі та розчищають дорогу до гвинтокрильного майданчика – Андрющенко

У Маріуполі окупанти продовжують укріплювати свої позиції. На цей раз вони розбирають зруйновані прохідні будівлі заводу Азовсталь та планують надалі укріпити будівлі. 

Про це у своєму Telegram повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Центральні прохідні Азовсталі з Пост-мосту. Окупанти почали розчищування з подальшим будівництвом укріплень.

Через роботи по зведення фортифікації будь-який рух автотранспорту через Пост-мост та Лівобережну набережну зупинено вже три доби, – написав він. 

Андрющенко зазначив, що саме через ці прохідні найбільш зручна дорога до гвинтокрильного майданчика. 

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