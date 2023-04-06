ССО показали работу украинских защитников в Бахмуте

Апрель, 06 в 11:07

В Силах специальных операций обнародовали видео боев в Бахмуте Донецкой области.

— На кадрах видно лишь малую часть работы наших бойцов в самом городе, которую можно показать в целом. Борьба за город продолжается, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Генштабе сообщили, что на Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль Бахмут, продолжая его штурмовать. Оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Богдановки и Ивановского.

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Источник: Силы специальных операций ВС Украины