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Факты / Україна

ССО показали работу украинских защитников в Бахмуте

Бедрак Виктория, редактор ленты
ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

В Силах специальных операций обнародовали видео боев в Бахмуте Донецкой области.

— На кадрах видно лишь малую часть работы наших бойцов в самом городе, которую можно показать в целом. Борьба за город продолжается, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Генштабе сообщили, что на Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль Бахмут, продолжая его штурмовать. Оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Богдановки и Ивановского.

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Источник: Силы специальных операций ВС Украины

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