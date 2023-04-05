Апрель, 05 в 18:51

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль Бахмут, продолжая его штурмовать. Враг вел безуспешные наступательные действия вблизи Богдановки и Ивановского.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 5 апреля.

Сообщается, что подразделения Сил обороны в течение суток отбили около 15 атак противника на указанном участке фронта.

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От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Торецк и Шумы Донецкой области.

— В течение суток противник нанес три ракетных и 21 авиационный удар, совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, — сообщили в сводке.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток было отражено более 40 атак оккупантов. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

В Генштабе сообщили, что наши защитники на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два склада боеприпасов, две позиции средств противовоздушной обороны и четыре станции радиоэлектронной борьбы противника.