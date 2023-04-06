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Факти / Україна

ССО показали роботу українських захисників у Бахмуті

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

У Силах спеціальних операцій оприлюднили відео боїв у Бахмуті Донецької області.

– На кадрах видно лише малу частину роботи наших бійців у самому місті, яку можна показати на загал. Боротьба за місто продовжується, – йдеться у повідомленні пресслужби.

Раніше у Генштабі повідомили, що на Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль Бахмут, продовжуючи його штурмувати. Окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки та Іванівського.

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Джерело: Сили спеціальних операцій ЗС України

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