ССО показали роботу українських захисників у Бахмуті
Фото: Генштаб ЗСУ
У Силах спеціальних операцій оприлюднили відео боїв у Бахмуті Донецької області.
– На кадрах видно лише малу частину роботи наших бійців у самому місті, яку можна показати на загал. Боротьба за місто продовжується, – йдеться у повідомленні пресслужби.
Раніше у Генштабі повідомили, що на Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль Бахмут, продовжуючи його штурмувати. Окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки та Іванівського.
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Джерело: Сили спеціальних операцій ЗС України