Апрель, 06 в 2:12

Киев готов обсуждать будущее Крыма с Москвой, если его войска достигнут границы оккупированного Россией полуострова.

Об этом в интервью Financial Times заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига.

По данным FT, это заявление демонстрирует заинтересованность Украины в переговорах впервые с тех пор, как Киев прервал мирные переговоры с Москвой в апреле прошлого года.

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— Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть (дипломатическую, — Ред.) страницу для обсуждения этого вопроса, — сказал Сибига, имея в виду давно запланированное контрнаступление ВСУ.

Он добавил, что эти возможные переговоры не означают, что Украина исключает путь освобождения Крыма силами украинской армии.

FT отмечает, что высказывания Сибиги могут успокоить западных чиновников, которые скептически относятся к способности Украины вернуть полуостров и беспокоятся, что любая попытка сделать это военным путем может привести президента Владимира Путина к эскалации войны, возможно, с применением ядерного оружия.

На сегодняшний день Зеленский исключает возможность мирных переговоров до тех пор, пока российские войска не покинут всю Украину, включая Крым.

Андрей Сибига сказал, что президент и его помощники сейчас говорят конкретно о Крыме, поскольку армия Украины все ближе к началу контрнаступления с целью вернуть территорию.

Издание отмечает, что в первые дни войны Украина была готова вести переговоры с Москвой о будущем Крыма, а не настаивать на его военном возвращении любой ценой.

— Но в настоящее время единственными известными контактами между Киевом и Москвой являются переговоры об обмене военнопленными и возвращении детей, насильно депортированных в Россию, — пишет FT.

Украина прервала мирные переговоры после обнаружения предполагаемых российских военных преступлений в киевском пригороде Буча, а Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным после аннексии Кремлем четырех областей в сентябре.

Президент Украины неоднократно давал понять, что его конечная цель — вернуть все земли страны, включая Крым, под контроль Киева.

Однако в мае прошлого года он заявил, что Украина может рассмотреть возможность заключения мирного соглашения, если российские войска вернутся на позиции на Донбассе, существовавшие до 24 февраля 2022 года. Он также предположил, что вопрос о Крыме будет решен позднее дипломатическим путем.