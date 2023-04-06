Апрель, 06 в 1:07

Украина и Польша договорились о новом пакете военной помощи, заявил президент Владимир Зеленский по итогам своего визита в Варшаву.

Пакет оборонной помощи предусматривает в частности поставку истребителей МиГ-29, ПЗРК Piorun, бронетранспортеров Rosomak, самоходных минометов Rak и другого вооружения, пишет Defense express.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий добавил, что речь о поставке трех ротных комплектов минометных САУ Rak для ВСУ, хотя сроки и условия поставок не были озвучены.

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Самоходные минометы Rak важны тем, что, во-первых, для ВСУ Польша подобное оружие передает впервые, а, во-вторых, то, что такое оружие является крайне необходимым на фронте именно сейчас, чтобы эффективно отбивать пехотные попытки врага штурмовать позиции украинских защитников.

Издание Defense express указывает, что самоходные минометы Rak также полезны поддержкой механизированных частей во время ожидаемого контрнаступления Сил обороны Украины.

Характеристики минометной САУ Rak:

База — шасси бронемашины Rosomak;

калибр 120 мм;

дальность стрельбы — до 12 км;

темп стрельбы — 6-8 выстрелов в минуту;

боекомплект — 46 выстрелов;

скорость развертывания на позиции требуется — 30 секунд;

скорость сворачивания — 15 секунд.

На данный момент в распоряжении у Польши имеется лишь 80 самоходных минометов Rak и 40 машин управления огнем к ним, сведенных в 10 рот. Каждая рота имеет по 8 минометных САУ и по 4 машины управления огнем. Таким образом, Украина получит всего 24 самоходные минометы Rak и 12 машин для управления стрельбой соответственно, указывает издание.

На протяжении 2016-2021 годов оборонный концерн из Польши PGZ изготавливал в год 16 единиц Rak, или же два ротных комплекта. Соответственно, в рамках одного пакета помощи ВСУ получат столько минометов Rak, для производства которых польской промышленности надо было минимум 1,5 лет.