Квітень, 06 в 1:07

Україна і Польща домовилися про новий пакет військової допомоги, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками свого візиту до Варшави.

Пакет оборонної допомоги передбачає зокрема постачання винищувачів МіГ-29, ПЗРК Piorun, бронетранспортерів Rosomak, самохідних мінометів Rak та іншого озброєння, пише Defense express.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький додав, що йдеться про поставку трьох ротних комплектів мінометних САУ Rak для ЗСУ, хоча строки та умови поставок не були озвучені.

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Самохідні міномети Rak важливі тим, що, по-перше, для ЗСУ Польща подібну зброю передає вперше, а, по-друге, те, що така зброя є вкрай необхідною на фронті саме зараз, щоб ефективно відбивати піхотні спроби ворога штурмувати позиції українських захисників.

Видання Defense express вказує, що самохідні міномети Rak також є корисною підтримкою механізованих частин під час очікуваного контрнаступу Сил оборони України.

Характеристики мінометної САУ Rak:

База – шасі бронемашини Rosomak;

калібр 120 мм;

дальність стрільби – до 12 км;

темп стрільби – 6-8 пострілів за хвилину;

боєкомплект – 46 пострілів;

швидкість розгортання на позиції потрібна – 30 секунд;

швидкість згортання – 15 секунд.

На даний момент у розпорядженні у Польщі є лише 80 самохідних мінометів Rak і 40 машин управління вогнем до них, зведених у 10 рот. Кожна рота має по 8 мінометних САУ і по 4 машини управління вогнем. Таким чином, Україна отримає всього 24 самохідні міномети Rak і 12 машин для управління стрільбою відповідно, вказує видання.

Протягом 2016-2021 років оборонний концерн із Польщі PGZ виготовляв на рік 16 одиниць Rak, або ж два ротних комплекти. Відповідно, у межах одного пакета допомоги ЗСУ отримають стільки мінометів Rak, для виробництва яких польській промисловості треба було щонайменше 1,5 року.