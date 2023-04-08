Апрель, 07 в 22:12

Правительство приняло проект решения Комитета ассоциации Украина — ЕС в торговом составе, которым создает условия для приобретения Украиной режима внутреннего рынка Евросоюза в сфере роуминга.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 7 апреля 2023 года.

Документ предусматривает дополнения с учетом актуальных изменений в законодательстве ЕС, перечни и графики адаптации законодательства Евросоюза в секторе телекоммуникационных услуг, в частности, по роумингу в сетях мобильной связи общего пользования.

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— Одобрение решения Комитета ассоциации Украина — ЕС в торговом составе создаст условия для получения Украиной режима внутреннего рынка в сфере роуминга. В этом году эта сфера будет “пилотом” по полной юридической интеграции Украины во внутренне-европейское регулирование, — сообщила руководительница Минэкономики Юлия Свириденко.

По ее словам, пока идет подготовка к вступлению Украины в ЕС, Кабмин и парламент должны продолжить интеграцию “во все возможные сферы”: от таможни и энергетики до безопасности продуктов питания.

Указанным решением Кабмин выполняет согласованный Министерством экономики и Еврокомиссией обновленный Приоритетный план мероприятий по усилению имплементации Соглашения о свободной торговле, где основным акцентом плана является интеграция Украины во внутренний рынок ЕС.

— План предусматривает 29 мероприятий, которые позволяют завершить существующие проекты, такие, как Соглашение о промышленном безвизе (АСАА), и начать работу над интеграцией во внутренний рынок во всех пригодных для этого сферах, в частности обновить необходимые приложения к соглашению, провести мониторинг соответствия законодательства и принять решение об открытии рынков, — сказала Юлия Свириденко.

Напомним, в феврале текущего года исполнительная вице-президент Еврокомиссии по вопросам цифровизации Европы Маргрет Вестагер заявила, что украинцы, которые выехали за границу, и в дальнейшем смогут общаться с родными по тарифам европейской зоны свободного роуминга.

Перед тем, в январе 2023 года, журналист, специализирующийся на политике Евросоюза, писал, что Украина может присоединиться к зоне роуминга ЕС уже в этом году.