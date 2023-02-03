В Европе продлили свободный роуминг без переплат для украинцев на шесть месяцев

Февраль, 03 в 14:30

Украинцы, которые выехали за границу, и дальше смогут общаться с родными по тарифам европейской зоны свободного роуминга.

Об этом на саммите Украина – ЕС, который проходит в Киеве, заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам цифровизации Европы Маргрет Вестагер.

Она подчеркнула, что в условиях военного положения – это жизненно важная гуманитарная потребность для украинцев.

Сейчас смотрят – Поэтому мы продлили роуминговые соглашения на следующие шесть месяцев с украинскими операторами фиксированной связи, – сказала Маргрет Вестагер. Кроме того, министр цифровых технологий Михаил Федоров в своем Telegram рассказал, что ЕС готов одобрить обновленное приложение 17-3. Это станет еще одним шагом к свободному роумингу с Европой на постоянной основе. — Нашим топ-приоритетом остается запуск 5G в Украине. Активно работаем над этим кейсом. Он выведет украинскую связь на новый уровень, – говорится в сообщении. Также отмечается, что команда Минцифры продолжает приближать украинскую телеком-сферу к европейским стандартам. Коммуцируя с Еврокомиссией, уверенно двигаясь к цели стать полноценными членами европейской телеком-семьи. 3 февраля в Киеве проходит 24-й саммит Украина – ЕС. Это первая встреча после начала полномасштабного вторжения и после того, как Украина получила статус страны-кандидата на вхождение в Евросоюз. Источник: Михаил Федоров Фото: Михаил Федоров

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