Апрель, 07 в 20:18

Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Киеве, которые после 24 февраля 2022 года зарегистрировались и обратились в столичные соцслужбы, с 10 апреля 2023 года прекращается прием новых заявок на выдачу продуктовых наборов.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, в Киеве сегодня зарегистрировано почти 230 тыс. внутренне перемещенных лиц.

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— В то же время к нам обратились за получением продуктовых наборов чуть более 100 тыс. В рамках государственной программы обеспечения внутренне перемещенных лиц мы полностью выполнили свои обязательства как перед государством, так и перед теми, кто зарегистрировался и подал заявки, — сказал он.

Валентин Мондриевский сообщил, что с 10 апреля 2023 года прекращается прием новых заявок на выдачу продуктовых наборов.

— Программа предусматривает выдачу продуктовых наборов прежде всего в том случае, когда город не может обеспечить нормальное функционирование продуктовых сетей или ограничена доставка товаров. Мы понимаем важность этой программы поддержки и готовы ее возобновить в любой момент, если такое решение будет принято на государственном уровне, — пояснил чиновник.

Заместитель председателя КГГА говорит, что в основном именно в период с марта по май 2022 года те, кто остался в Киеве, и внутренне перемещенные лица, которых приютила столица, воспользовались помощью Гуманитарного штаба столицы.

— Мы разработали эффективный механизм поддержки тех, кто остался в Киеве и оказался в трудном положении. Более того, в городе в считанные дни преодолели кризисную ситуацию, когда из-за оккупации части области и боевых действий возле столицы фактически работало ограниченное количество магазинов и отсутствовали поставки продуктов.

Социальные службы в сотрудничестве с Гуманитарным штабом Киева ежедневно работали на приемке и распределении продуктов и средств гигиены в десяти районах столицы, обеспечивая всем необходимым горожан, сказал Мондриевский.

Ранее, 7 апреля текущего года, правительство Украины одобрило Стратегию государственной политики в отношении внутреннего перемещения на период до 2025-го.