Квітень, 07 в 20:18

Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у Києві, які після 24 лютого 2022 року зареєструвалися і звернулися до столичних соцслужб, від 10 квітня 2023 року припиняється приймання нових заявок на видачу продуктових наборів.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, у Києві сьогодні зареєстровано майже 230 тис. внутрішньо переміщених осіб.

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– Водночас до нас звернулися за отриманням продуктових наборів трохи більш ніж 100 тис. У межах державної програми забезпечення внутрішньо переміщених осіб ми повністю виконали свої зобов’язання як перед державою, так і перед тими, хто зареєструвався та подав заявки, – сказав він.

Валентин Мондриївський повідомив, що з 10 квітня 2023 припиняється прийом нових заявок на видачу продуктових наборів.

– Програма передбачає видачу продуктових наборів насамперед у тому разі, коли місто не може забезпечити нормальне функціонування продуктових мереж, або обмежена доставка товарів. Ми розуміємо важливість цієї програми підтримки й готові її відновити в будь-який момент, якщо таке рішення буде ухвалено на державному рівні, – пояснив чиновник.

Заступник голови КМДА каже, що переважно саме в період із березня до травня 2022 року ті, хто залишився в Києві, та внутрішньо переміщені особи, яких прихистила столиця, скористалися допомогою Гуманітарного штабу столиці.

– Ми розробили ефективний механізм підтримки тих, хто залишився в Києві й опинився у скрутному становищі. Понад те, в місті в лічені дні подолали кризову ситуацію, коли через окупацію частини області та бойові дії біля столиці фактично працювала обмежена кількість магазинів і було відсутнє постачання продуктів.

Соціальні служби в співпраці з Гуманітарним штабом Києва щоденно працювали на прийомці та розподілі продуктів та засобів гігієни у десяти районах столиці, забезпечуючи всім необхідним містян, – сказав Мондриївський.

Раніше, 7 квітня цього року, уряд України схвалив Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025-го.