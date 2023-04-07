Вблизи Марьинки уничтожен вражеский штурмовик Су-25
Фото: Depositphotos
В небе над Донецкой областью наши военные сбили вражеский дозвуковой штурмовик Су-25.
Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.
Обновлено в 13:50. Воины-десантники уничтожили российский самолет Су-25 Грач вблизи Марьинки.
Сейчас смотрят
Пилот-оккупант успел катапультироваться. На видео можно увидеть, как он приземляется недалеко от своего самолета, который взорвался.
Напомним, что 24 марта наши воины сбили вражеский вертолет Ми-24 и шесть беспилотников противника.
15 марта украинские военные сбили вражеский самолет Су-25 и 13 беспилотных летательных аппаратов различного типа.