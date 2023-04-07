Апрель, 07 в 13:52

В небе над Донецкой областью наши военные сбили вражеский дозвуковой штурмовик Су-25.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Обновлено в 13:50. Воины-десантники уничтожили российский самолет Су-25 Грач вблизи Марьинки.

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Пилот-оккупант успел катапультироваться. На видео можно увидеть, как он приземляется недалеко от своего самолета, который взорвался.

Напомним, что 24 марта наши воины сбили вражеский вертолет Ми-24 и шесть беспилотников противника.

15 марта украинские военные сбили вражеский самолет Су-25 и 13 беспилотных летательных аппаратов различного типа.