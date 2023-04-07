Квітень, 07 в 13:52

В небі над Донеччиною наші військові збили ворожий дозвуковий штурмовик Су-25.

Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ.

Оновлено о 13:50. Воїни-десантники знищили російський літак Су-25 Грач поблизу Мар’їнки.

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Пілот-окупант встиг катапультуватися. На відео можна побачити, як він приземляється недалеко від свого літака, який вибухнув.

Нагадаємо, що 24 березня наші воїни збили ворожий гелікоптер Мі-24 та шість безпілотників противника.

15 березня українські військові збили ворожий літак Су-25 та 13 безпілотних літальних апаратів різного типу.