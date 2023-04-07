Почаївська лавра має бути звільнена із заручників УПЦ МП: у Раді готують перевірку

Квітень, 07 в 16:16

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити постанову щодо перевірки дотримання умов договорів безоплатного користування спорудами Почаївської Свято-Успенської лаври з боку релігійної організації УПЦ МП.

Заступниця голови комітету Євгенія Кравчук у Facebook зазначила, що договір, який уклали ще у 2000-х, є максимально незбалансованим і невигідним для держави.

— Як і чому так сталося, – хороше питання, однак важливіше вирішити проблему. На жаль, Почаївська лавра перетворилася на “острів”, куди не допускають ані міністерські перевірки, ані громадський контроль, – написала вона.

За словами Кравчук, у Комітеті переконані, що українську святиню має бути звільнено із заручників ворожої релігійної організації шляхом розірвання з УПЦ МП договору безоплатного користування та проведення відповідної перевірки.

Зараз дивляться

У Комітеті вважають, що Почаївська Успенська лавра, як і Києво-Печерська, має повернутись під управління держави.

3 квітня у Раді зареєстрували проєкт постанови №9179 Про звернення Верховної Ради до Кабміну про розірвання з УПЦ МП договору оренди комплексів споруд Почаївської Успенської лаври.

У проєкті постанови йдеться, що це має бути зроблено з метою захисту національних інтересів України, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв’язала і веде проти України та українського народу.

Автори постанови вказують, що після припинення договору оренди, яка саме з конфесій має проводити богослужіння в Почаївській лаврі, мають вирішити за взаємною згодою ПЦУ та УГКЦ.

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко 5 квітня повідомив, що облрада звернулася до міністра культури Олександра Ткаченка з вимогою розірвання угоди з представниками УПЦ МП щодо користування Почаївською лаврою, оскільки МКІП є власником комплексу споруд і лише він може припинити оренду.

Він повідомив, що робоча група, створена при Тернопільській облраді, виявила грубі порушення законодавства щодо незаконного використання землі під Почаївською лаврою та низку зловживань тимчасовими утримувачами споруд.

Почаївська лавра – друга після Києво-Печерської найбільша православна святиня України. Вона розташована у Тернопільській області. Це комплекс із 18 споруд. Лавра у Почаєві належить державі, але з 2003 року була передана в безкоштовне користування УПЦ МП на 49 років – до 2052 року.