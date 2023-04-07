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Факты / Україна

Путин сосредоточился на усилении экономического контроля РБ – ISW

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Путін та Лукашенко
Фото: Getty Images

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, сосредоточился на усилении экономического контроля РФ над РБ. К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны ISW, анализируя слова Путина в ходе встречи с Александром Лукашенко.

Во время встречи с Александром Лукашенко Путин отметил важность создания общей системы косвенных налогов,  усиления мер по формированию общих стандартов для российских и белорусских промышленных предприятий, а также унификации белорусского и российского торгового законодательства.

По его словам, российские и белорусские официальные лица сосредоточены на мероприятиях по импортозамещению. Страны также продолжают процесс создания общего рынка нефти и газа и работают над подготовкой соглашения по формированию единого рынка электроэнергии.

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Источник: ISW
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