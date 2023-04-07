Путін зосередився на посиленні економічного контролю РБ – ISW

Квітень, 07 в 7:15

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, зосередився на посиленні економічного контролю РФ над РБ. Такого висновку дійшли експерти Інституту вивчення війни ISW, аналізуючи слова Путіна під час зустрічі з Олександром Лукашенком.

Під час зустрічі з Олександром Лукашенком Путін наголосив на важливості створення спільної системи непрямих податків, посилення заходів щодо формування загальних стандартів для російських та білоруських промислових підприємств, а також уніфікації білоруського та російського торговельного законодавства.

За його словами, російські та білоруські офіційні особи зосереджені на заходах щодо імпортозаміщення. Країни також продовжують процес створення спільного ринку нафти та газу та працюють над підготовкою угоди про формування єдиного ринку електроенергії.

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Аналітики ISW зазначають, що РФ, ймовірно, намагається максимально інтегрувати білоруську промислову базу до свого оборонного комплексу.