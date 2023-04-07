Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Есть угроза точечных ударов: Россия вывела в Черное море ракетоноситель, снаряженный 8 Калибрами

Валентина Чорна, редактор ленты
Чорне море, Одеса
Фото: Depositphotos

Российские оккупанты вывели в Черное море надводный ракетоноситель, снаряженный восемью Калибрами.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила руководитель Объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

Она отметила, что вражеская корабельная группировка в Черном море постоянно меняется в связи с погодными условиями.

Сейчас смотрят

— Это может свидетельствовать о том, что снова может готовиться ракетный удар. Вряд ли он будет массированным. Скорее всего, это будут точечные удары, потому что они используют уже очень минимизированный запас ракет. Он у них доведен до критического минимума, — сказала Гуменюк.

Вчера Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ оттеснили российские войска на Кинбурнской косе. Однако враг все еще регулярно обстреливает Днепровско-Бугский лиман из артиллерии.

Читайте
РФ временно не использует управляемые авиационные бомбы: Гуменюк назвала причину

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка