Апрель, 07 в 12:25

Российские оккупанты вывели в Черное море надводный ракетоноситель, снаряженный восемью Калибрами.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила руководитель Объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

Она отметила, что вражеская корабельная группировка в Черном море постоянно меняется в связи с погодными условиями.

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— Это может свидетельствовать о том, что снова может готовиться ракетный удар. Вряд ли он будет массированным. Скорее всего, это будут точечные удары, потому что они используют уже очень минимизированный запас ракет. Он у них доведен до критического минимума, — сказала Гуменюк.

Вчера Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ оттеснили российские войска на Кинбурнской косе. Однако враг все еще регулярно обстреливает Днепровско-Бугский лиман из артиллерии.