Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Є загроза точкових ударів: Росія вивела у Чорне море ракетоносій, споряджений 8 Калібрами

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Чорне море, Одеса
Фото: Depositphotos

Російські окупанти вивели у Чорне море надводний ракетоносій, споряджений вісьмома Калібрами.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила керівниця Об’єднаного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що вороже корабельне угруповання у Чорному морі постійно змінюється у зв’язку з погодними умовами.

Зараз дивляться

– Це може свідчити про те, що знову може готуватися ракетний удар. Навряд чи він буде масованим. Найімовірніше, це будуть точкові удари, тому що вони використовують вже дуже мінімізований запас ракет. Він у них доведений до критичного мінімуму, – сказала Гуменюк.

Вчора Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ відтіснили російські війська на Кінбурнській косі. Проте ворог все ще регулярно обстрілює Дніпровсько-Бузький лиман з артилерії.

Читайте
РФ тимчасово не використовує керовані авіаційні бомби: Гуменюк назвала причину

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка