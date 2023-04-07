Квітень, 07 в 12:25

Російські окупанти вивели у Чорне море надводний ракетоносій, споряджений вісьмома Калібрами.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила керівниця Об’єднаного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що вороже корабельне угруповання у Чорному морі постійно змінюється у зв’язку з погодними умовами.

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– Це може свідчити про те, що знову може готуватися ракетний удар. Навряд чи він буде масованим. Найімовірніше, це будуть точкові удари, тому що вони використовують вже дуже мінімізований запас ракет. Він у них доведений до критичного мінімуму, – сказала Гуменюк.

Вчора Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ відтіснили російські війська на Кінбурнській косі. Проте ворог все ще регулярно обстрілює Дніпровсько-Бузький лиман з артилерії.