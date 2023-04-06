Украина обменяла часть шпионов из УПЦ МП на пленных бойцов — Данилов

Апрель, 06 в 20:39

Украина обменяла часть представителей УПЦ МП на пленных бойцов.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

— В этой институции (УПЦ МП — Ред.) было очень много представителей так называемого разведывательного сообщества Российской Федерации. Часть из них мы уже поменяли на наших пленников. Это факты, которые украинское сообщество должно знать, — сказал он.

Данилов отметил, что Россия влияла на Украину не только через религиозные организации, но и через агентурную сеть, которая продолжает работать в нашем государстве.

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— Служба безопасности Украины борется с этим, контрразведка занимается выявлением людей, которые помогают Российской Федерации, — добавил секретарь СНБО.

Ранее Данилов выразил уверенность, что представители УПЦ МП обязательно покинут территорию Киево-Печерской лавры, но надо набраться терпения.