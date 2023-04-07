Апрель, 07 в 19:07

На Волыни нашли застреленным начальника пограничной заставы. Он приехал на вызов о подрыве транспортного средства на мине.

По данным правоохранителей, сейчас расследуется версия о самоубийстве.

Сначала о гибели начальника пограничной заставы сообщил телеканал Конкурент TV, а впоследствии в комментарии Фактам ICTV данные подтвердил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

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— На Волыни военнослужащий, который выполнял работы на экскаваторе, подорвался на мине. К счастью, он не пострадал. Однако начальника пограничной заставы, который прибыл на место инцидента, через некоторое время нашли застреленным, — сообщил телеканал.

Пресс-секретарь теруправления Государственного бюро расследований во Львове Татьяна Муравель сообщила телеканалу, что после подрыва экскаватора на мине на место происшествия прибыли начальник пограничной заставы вместе с инспектором пограничной службы.

— После осмотра территории начальник отошел якобы позвонить и через некоторое время раздался звук, похожий на выстрел. Начальника заставы нашли неподалеку от места происшествия с огнестрельным ранением в голову, — заявила Муравель, которую цитирует телеканал.

Сейчас открыто уголовное производство по статьям 115 и 425 (Умышленное убийство с пометкой самоубийство и халатное отношение к военной службе) УК Украины.

Продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства трагедии.