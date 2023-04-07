Квітень, 07 в 19:07

На Волині знайшли застреленим начальника прикордонної застави. Він приїхав на виклик про підрив транспортного засобу на міні.

За даними правоохоронці, наразі розслідується версія про самогубство.

Спочатку про загибель начальника прикордонної застави повідомив телеканал Конкурент TV, а згодом у коментарі Фактам ICTV дані підтвердив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

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– На Волині військовослужбовець, який виконував роботи на екскаваторі, підірвався на міні. На щастя, він не постраждав. Однак начальника прикордонної застави, який прибув на місце інциденту, через деякий час знайшли застреленим, – повідомив телеканал.

Речниця теруправління Державного бюро розслідувань у Львові Тетяна Муравель повідомила телеканалу, що після підриву екскаватора на міні на місце події прибули начальник прикордонної застави разом з інспектором прикордонної служби.

– Після огляду території начальник відійшов нібито зателефонувати і через деякий час пролунав звук, схожий на постріл. Начальника застави знайшли неподалік від місця події з вогнепальним пораненням у голову, – заявила Муравель, яку цитує телеканал.

Наразі відкрито кримінальне провадження за статтями 115 та 425 (Умисне вбивство з позначкою самогубство та недбале ставлення до військової служби) КК України.

Тривають слідчі дії та встановлюються усі обставини трагедії.