Март, 17 в 14:38

В феврале 2023 года произошли весомые изменения относительно денежного обеспечения украинских военнослужащих, полицейских и работников ГСЧС.

Кабмин существенно изменил подход к выплатам военнослужащим. Например, дополнительное вознаграждение в 30 тыс. грн больше не выплачивают тем, кто находится в тылу.

Факты ICTV узнавали, какую заработную плату получают военнослужащие Госпогранслужбы в 2023 году и какова сумма их дополнительного денежного вознаграждения.

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Зарплаты военнослужащих Госпогранслужбы 2023 – размер

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с 1 февраля 2023 года были увеличены размеры ежемесячного (основного) денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы от 30 до 55%.

Соответственно, минимальный уровень денежного обеспечения военнослужащих ГНСУ в 2023 году составляет 20 100 грн в месяц.

Кроме того, в феврале этого года почти весь личный состав пограничного ведомства уже получил повышенное денежное обеспечение.

В целом в денежное обеспечение ГПСУ входят:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, вознаграждения, имеющие постоянный характер, премии);

одноразовые дополнительные виды денежного обеспечения.

Дополнительная денежная помощь военнослужащим Госпогранслужбы 2023

С 1 февраля 2023 года был изменен порядок и условия выплаты дополнительного вознаграждения на период действия военного положения.

Согласно новому порядку и условиям, боевые выплаты в 100 тыс. грн в месяц продолжили получать только те военнослужащие, которые воюют с противником на передовой.

– То же самое касается семей пленных и пропавших без вести — выплаты вознаграждения в размере 100 тыс. грн для них также сохраняются, — сообщили в ГПСУ.

То есть военнослужащие ГПСУ, которые не выполняют боевые (специальные) задачи в составе действующих группировок войск Сил обороны государства и находятся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, получают только основное денежное обеспечение (зарплату).

Это также касается срочников, курсантов высших военных учебных заведений и военнослужащих, проходящих службу в высших военных учебных заведениях.

А военные Госпогранслужбы, которые находятся в зоне боевых действий и воюют с противником на передовой, дополнительно к основной зарплате получают 100 тыс. грн в месяц.

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Фото: ГПСУ

Джерело: ГПСУ