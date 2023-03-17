Сколько получают военнослужащие ГПСУ: размер денежного обеспечения в 2023 году
В феврале 2023 года произошли весомые изменения относительно денежного обеспечения украинских военнослужащих, полицейских и работников ГСЧС.
Кабмин существенно изменил подход к выплатам военнослужащим. Например, дополнительное вознаграждение в 30 тыс. грн больше не выплачивают тем, кто находится в тылу.
Факты ICTV узнавали, какую заработную плату получают военнослужащие Госпогранслужбы в 2023 году и какова сумма их дополнительного денежного вознаграждения.
Зарплаты военнослужащих Госпогранслужбы 2023 – размер
В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с 1 февраля 2023 года были увеличены размеры ежемесячного (основного) денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы от 30 до 55%.
Соответственно, минимальный уровень денежного обеспечения военнослужащих ГНСУ в 2023 году составляет 20 100 грн в месяц.
Кроме того, в феврале этого года почти весь личный состав пограничного ведомства уже получил повышенное денежное обеспечение.
В целом в денежное обеспечение ГПСУ входят:
- должностной оклад;
- оклад по воинскому званию;
- ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, вознаграждения, имеющие постоянный характер, премии);
- одноразовые дополнительные виды денежного обеспечения.
Дополнительная денежная помощь военнослужащим Госпогранслужбы 2023
С 1 февраля 2023 года был изменен порядок и условия выплаты дополнительного вознаграждения на период действия военного положения.
Согласно новому порядку и условиям, боевые выплаты в 100 тыс. грн в месяц продолжили получать только те военнослужащие, которые воюют с противником на передовой.
– То же самое касается семей пленных и пропавших без вести — выплаты вознаграждения в размере 100 тыс. грн для них также сохраняются, — сообщили в ГПСУ.
То есть военнослужащие ГПСУ, которые не выполняют боевые (специальные) задачи в составе действующих группировок войск Сил обороны государства и находятся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, получают только основное денежное обеспечение (зарплату).
Это также касается срочников, курсантов высших военных учебных заведений и военнослужащих, проходящих службу в высших военных учебных заведениях.
А военные Госпогранслужбы, которые находятся в зоне боевых действий и воюют с противником на передовой, дополнительно к основной зарплате получают 100 тыс. грн в месяц.
Фото: ГПСУ
Джерело: ГПСУ