Артиллеристы показали, как под Бахмутом уничтожили вражескую БМП и склад боеприпасов

Апрель, 08 в 12:52

Воины 45 отдельной артиллерийской бригады уничтожили боевую машину пехоты и склад боеприпасов россиян в районе Бахмута.

Соответствующее видео работы опубликовала пресс-служба соединения в социальных сетях. Его подписали: Видим врага как на ладони.

На записи видно попадание в БМП оккупантов, которые подвозили боеприпасы вражеским подразделениям. Также артиллеристы поразили полевой склад с БК.

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Видеоряд сопровождает музыка австрийского композитора Иоганна Штрауса Voices of Spring.

Поражение противника было зафиксировано на Бахмутском направлении.

8 апреля в Генштабе сообщили, что на Бахмутском направлении враг не оставляет попыток взять под полный контроль город Бахмут, там продолжаются жестокие бои.

Также враг пытался наступать на Авдеевском и Марьинском направлениях в районах Новокалиново, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы Донецкой области, но без успеха.

Скриншот: 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ

Источник: 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ