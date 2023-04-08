В Донецкой области самые ожесточенные бои идут за Марьинку — Генштаб
На Авдеевском и Марьинском направлениях враг пытался наступать в районах Новокалиново, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы Донецкой области. Однако без успеха.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, там наши воины отбили более 15 вражеских атак.
В то же время вражеским обстрелам подверглись Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Парасковиевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток взять под полный контроль город Бахмут, там продолжаются жестокие бои.
За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны отбили около 20 атак россиян.
От вражеских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, находящихся в районе боевого столкновения, среди них: Васюковка, Миньковка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Новомарково, Ступочки, Шумы, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.