Апрель, 08 в 7:14

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг пытался наступать в районах Новокалиново, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы Донецкой области. Однако без успеха.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, там наши воины отбили более 15 вражеских атак.

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В то же время вражеским обстрелам подверглись Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Парасковиевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток взять под полный контроль город Бахмут, там продолжаются жестокие бои.

За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны отбили около 20 атак россиян.

От вражеских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, находящихся в районе боевого столкновения, среди них: Васюковка, Миньковка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Новомарково, Ступочки, Шумы, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.