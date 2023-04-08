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Факти / Україна

На Донеччині найзапекліші бої тривають за Мар’їнку – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На Донеччині найзапекліші бої тривають за Мар’їнку – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог намагався наступати в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди Донецької області. Проте без успіху.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, там наші воїни відбили понад 15 ворожих атак.

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Водночас ворожих обстрілів зазнали Новобахмутівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб взяти під повний контроль місто Бахмут, там тривають жорстокі бої.

Протягом минулої доби противник вів наступальні дії в районі східніше Богданівки та Іванівського. Підрозділи сил оборони відбили близько 20 атак росіян.

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Від ворожих обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що знаходяться у районі бойового зіткнення, серед них: Васюківка, Міньківка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Новомаркове, Ступочки, Шуми, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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