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Факты / Україна

Обсудили фронт и поставки оружия: Залужный позвонил коллеге из Франции

Илья Нежигай, редактор ленты
Обсудили фронт и поставки оружия: Залужный позвонил коллеге из Франции
Фото: Генштаб ВСУ

Начальник Генштаба Вооруженных сил Франции Тэрри Букрхард и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в субботу, 8 апреля, провели  телефонный разговор, обсудив ситуацию на фронте.

Об этом Тэрри Буркхард написал на своей странице в Twitter.

— Состоялся плодотворный телефонный разговор с моим украинским коллегой генералом Валерием Залужным. Я выслушал его анализ ситуации на фронте. Я заверил его в нашей дальнейшей поддержке посредством поставок и обучения, которые армия Франции предоставляет украинским вооруженным силам, — написал он.

Сам украинский главнокомандующий пока не комментировал информацию о разговоре с французским коллегой.

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Напомни, в конце марта французский портал Intelligence Online сообщал, что Франция может поставить Украине 40 истребителей Mirage 2000-9.

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