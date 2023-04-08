Квітень, 08 в 18:06

Начальник Генштабу Збройних сил Франції Террі Букрхард і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у суботу, 8 квітня, провели телефонну розмову, обговоривши ситуацію на фронті.

Про це Террі Буркхард написав на своїй сторінці у Twitter.

– Відбулася плідна телефонна розмова з моїм українським колегою генералом Валерієм Залужним. Я вислухав його аналіз ситуації на фронті. Я запевнив його в нашій подальшій підтримці за допомогою поставок і навчання, які армія Франції надає українським збройним силам, – написав він.

Сам український головнокомандувач поки не коментував інформацію про розмову з французьким колегою.

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Нагадай, наприкінці березня французький портал Intelligence Online повідомляв, що Франція може поставити Україні 40 винищувачів Mirage 2000-9.