Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Обговорили фронт і постачання зброї: Залужний зателефонував колезі з Франції

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Обговорили фронт і постачання зброї: Залужний зателефонував колезі з Франції
Фото: Генштаб ЗСУ

Начальник Генштабу Збройних сил Франції Террі Букрхард і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у суботу, 8 квітня, провели телефонну розмову, обговоривши ситуацію на фронті.

Про це Террі Буркхард написав на своїй сторінці у Twitter.

– Відбулася плідна телефонна розмова з моїм українським колегою генералом Валерієм Залужним. Я вислухав його аналіз ситуації на фронті. Я запевнив його в нашій подальшій підтримці за допомогою поставок і навчання, які армія Франції надає українським збройним силам, – написав він.

Сам український головнокомандувач поки не коментував інформацію про розмову з французьким колегою.

Зараз дивляться

Нагадай, наприкінці березня французький портал Intelligence Online повідомляв, що Франція може поставити Україні 40 винищувачів Mirage 2000-9.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка